Трамп назвал мэра Лондона неудачником

Президент США Дональд Трамп назвал работу мэра Лондона Садика Хана ужасной и призвал его бороться с преступностью.

«Садик Хан, по всем отзывам проделавший ужасную работу на посту мэра Лондона, глупо заявил о «неприятии» визита (в Лондон. — РБК) президента Соединенных Штатов — безусловно, самого важного союзника Великобритании», — написал американский президент в Twitter. Трамп также назвал Хана неудачником и считает, что мэру британской столицы стоило бы «сфокусировать внимание на преступности», а не на президенте США. Представитель Хана назвал слова Трампа «детскими оскорблениями, недостойными президента США», сообщает Reuters.

Визит американского лидера в Лондон 3–5 июня приурочен к 75-летию годовщины высадки союзников в Нормандии. За время визита Трамп планирует встретиться с королевой Елизаветой II и принцем Чарльзом.

2 июня в интервью телеканалу Sky News Садик Хан заявил, что Великобритания должна иметь хорошие отношения с США, но «в политике президента Трампа есть много вещей, которые противоположны нашим ценностям (...) как страны». Он также высказался против визита Трампа в Лондон и заявил, что неправильно «выкатывать красную ковровую дорожку» перед ним.