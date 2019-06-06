Какие вопросы обсуждал Трамп с главным союзником

Как поступить с Huawei

Трамп второй год подряд посещает Великобританию. Однако статус государственного носил только этот его визит. Статус предыдущего пришлось понизить из-за акций протеста в связи с приездом. Год назад главной темой переговоров с Мэй был вопрос о торговой сделке США и Британии после Brexit. Тема выхода Британии из ЕС поднималась и на этих переговорах, однако стороны также обсудили сотрудничество по линии разведок.

Как отметила Тереза Мэй на пресс-конференции, она обсудила с Трампом дела китайской фирмы Huawei. В мае США внесли Huawei в так называемый Entity List — список предприятий, которым будет ограничен доступ к американским товарам и технологиям. В министерстве торговли США такое решение объяснили нарушением Huawei иранских санкций и опасностью этой фирмы для американской нацбезопасности. Между тем британские СМИ сообщали, что Тереза Мэй собирается предоставить Huawei доступ к сетям 5G с некоторыми ограничениями.

В администрации США считают такой шаг рискованным. «Решение разрешить доступ Huawei или другим недобросовестным провайдерам к сетям 5G создает риски, — заявил в апреле заместитель помощника госсекретаря США по информационно-телекоммуникационным сетям, международной коммуникационной и информационной политике Роберт Стрейер. — Если другие страны позволят недобросовестным провайдерам предоставлять услуги для их сетей 5G, мы можем пересмотреть наши возможности обмениваться с ними информацией». В марте верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти утверждал, что альянс может ограничить обмен разведданными с Германией, если там разрешат Huawei участвовать в создании инфраструктуры для 5G.

3 июня, комментируя ситуацию с Huawei, госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что «наши союзники и партнеры не должны предпринимать действий, которые бы поставили под угрозу нашу общую безопасность и нашу способность обмениваться конфиденциальной информацией». Британия и США — часть союза спецслужб «Пять глаз», в который также входят Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Однако во вторник Трамп выразил уверенность, что сможет найти взаимопонимание с британским руководством. «У нас сложилось отличное сотрудничество на уровне разведки, и мы сможем разрешить противоречия», — сказал он. «[Британия] является для нас замечательным партнером», — добавил американский лидер, опровергнув слухи, что США могут перестать обмениваться секретной информацией с британскими партнерами в связи с ситуацией вокруг Huawei. Мэй указала, что еще не вынесла окончательного решения о предоставлении Huawei доступа в сетям 5G.

Huawei занимается разработкой смартфонов и технологий, в том числе для связи пятого поколения. В американской администрации считают, что китайские технологии представляют риск для национальной безопасности. В прошлом августе меры, ограничивавшие доступ Huawei к созданию сетей 5G, приняла Австралия. Европейские страны, в частности, Германия и Британия, не разделяют жесткого подхода к Huawei. Как сообщила 4 июня газета The Sydney Morning Herald, лидеры австралийского разведсообщества предпринимают активные попытки, чтобы уговорить британцев максимально ограничить доступ китайских фирм к 5G.

В руководстве Huawei беспокойство Австралии и США считают безосновательным. Во вторник председатель совета директоров Huawei Лян Хуа рассказал о готовности подписать соглашение, гарантирующее, что его фирма не будет использовать свое оборудование в шпионских целях в любом государстве, включая Британию.

Торговая сделка Brexit

Мэй и Трамп также обсудили перспективы торгового соглашения после выхода Британии из ЕС, который ожидается 31 октября. Трамп выразил надежду, что Brexit состоится, так как «Соединенное королевство — это замечательная страна, которая хочет обрести свою уникальную идентичность».

4 июня Трамп заявил, что США готовы к переговорам о заключении «феноменальной» торговой сделки с Британией. Изначально он допускал, что новое соглашение может включить в себя допуск американских компаний к британской государственной системе здравоохранения (NHS). Речь идет о возможности частных фирм из США получать госконтракты в Британии. Однако против этого выступили несколько представителей британских властей, в том числе нынешний министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. 5 июня Трамп скорретивовал свою позицию, уточнив, что не собирается включать вопрос о доступе к NHS в переговоры. Согласно нынешним законам, с 2012 года фирмы, зарегистрированные в Евросоюзе, имеют право выступать подрядчиками для реализации проектов в рамках британской системы здравоохранения.

Трамп является последовательным сторонником Brexit. В ходе визита в Британию он встретился с Найджелом Фараджем — лидером Партии Brexit, которая победила на выборах в Европарламент.