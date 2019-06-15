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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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На Украине допустили «перезагрузку» антикоррупционных ведомств

Президент Украины Владимир Зеленский может через три месяца подать в Верховную раду законопроект о «перезагрузке» Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передает УНИАН.

По его словам, такая мера буде принята, если за это время ведомства не докажут, что способны эффективно работать. «Если им это не удастся, тогда президент будет вынужден реагировать путем внесения законодательной инициативы в парламент, и парламент будет принимать решение о возможной «перезагрузке» одного или двух антикоррупционных органов», — заявил Рябошапка.

Во время встречи с главами НАБУ и САП Зеленский потребовал представить результаты работы, которые бы «удовлетворили запрос людей на справедливость», рассказал Рябошапка. Он привел в пример коррупционные скандалы с компаниями «Центрэнерго» и «Укроборонпром», и отметил, что на Украине заинтересованы в привлечении виновных к ответственности.

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Замглавы администрации президента добавил, что власти ждут от антикоррупционных органов соответствующих действий: «Это может быть предъявление подозрений определенным лицам или передача дел уже в суд, и на это все у нас есть несколько месяцев».

В мае Зеленский заявил, что приоритетом для его команды является не борьба с коррупцией, а победа над ней. Помимо этого, украинский президент отметил, что намерен бороться с монополиями в сфере энергетики, а также с олигархами в сфере средств массовой информации.

 

Теги: Украина, Владимир Зеленский, антикоррупционная деятельность
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