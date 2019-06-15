Эксперты оценят предложенные жителями Екатеринбурга площадки для храма

В Екатеринбурге эксперты оценят пригодность предложенных для строительства храма Святой Екатерины площадок. Об этом ТАСС сообщил замполпреда президента в Уральском федеральном округе Виктор Дубенецкий.

Он заявил, что, прежде чем выбирать из предложенных участков, необходимо проверить их соответствие «с инженерной точки зрения». Дубенецкий отметил, что в предложенных местах могут проходить коммуникации, некоторые из которых нельзя будет перенести, из-за чего от площадки придется отказаться.

Замполпреда добавил, что также нужно оценить транспортную инфраструктуру участков. «Сейчас эксперты прорабатывают, по каждому месту точечно работают», — сказал он.

Дубенецкий отметил, что, помимо этого, необходимо провести новый социологический опрос населения, чтобы выявить текущее мнение жителей по поводу строительства. Он выразил мнение, что опрос о выборе места возведения храма должен начаться в августе.