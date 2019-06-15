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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Антииранские санкции США ,  
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Reuters узнал о продлении вывода Ирака из-под санкций против Ирана

Соединенные Штаты продлили на три месяца разрешение Ираку импортировать иранский газ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два правительственных источника.

Один из собеседников агентства рассказал, что такое решение было высказано во время телефонного разговора между премьер-министром Ирака Адилем Абду-Махди и госсекретарем США Майком Помпео.

На сайте американского Госдепартамента сообщается, что разговор прошел 14 июня. При этом в пресс-службе отметили, что Помпео обсудил с Абду-Махди ситуацию с нападением на танкеры в Оманском заливе и борьбу с терроризмом.

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Трамп против всех: главное о санкциях США в отношении Ирана

В ноябре 2018 года США ввели санкции против Ирана в ответ на продолжение ядерной программы. Они предусматривали полную остановку экспорта иранской нефти. Однако Соединенные Штаты сделали исключение для нескольких стран, в числе которых Китай, Турция, Индия, Южная Корея, Греция, Италия, Япония и Тайвань.

Reuters отмечает, что в список также попал Ирак. В начале мая США продлили срок исключения для ряда европейских стран, в том числе России.

Теги: Иран, Ирак, Санкции
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