Reuters узнал о продлении вывода Ирака из-под санкций против Ирана

Соединенные Штаты продлили на три месяца разрешение Ираку импортировать иранский газ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два правительственных источника.

Один из собеседников агентства рассказал, что такое решение было высказано во время телефонного разговора между премьер-министром Ирака Адилем Абду-Махди и госсекретарем США Майком Помпео.

На сайте американского Госдепартамента сообщается, что разговор прошел 14 июня. При этом в пресс-службе отметили, что Помпео обсудил с Абду-Махди ситуацию с нападением на танкеры в Оманском заливе и борьбу с терроризмом.

В ноябре 2018 года США ввели санкции против Ирана в ответ на продолжение ядерной программы. Они предусматривали полную остановку экспорта иранской нефти. Однако Соединенные Штаты сделали исключение для нескольких стран, в числе которых Китай, Турция, Индия, Южная Корея, Греция, Италия, Япония и Тайвань.