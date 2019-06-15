Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки денге в Таиланде

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лихорадки денге в Таиланде. Число случаев заболеваний по стране за последние пять лет превысило показатели в два раза, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что с начала 2019-го года лихорадкой заболело порядка 30 тыс. человек, погибли — более 40 человек. Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в центральных и северо-восточных районах страны.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти страны принимают необходимые меры по сдерживанию инфекции. В пунктах пропуска через государственную границу Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за возвращающимися гражданами из Таиланда. Кроме того, обеспечена готовность лабораторной сети Роспотребнадзора к диагностике лихорадки денге.

Основными переносчиками болезни являются комары Aedes aegypti, рост численности которых связан с активным размножением в различных емкостях с водой, включая храмы и общины. Симптомы Денге проявляются через 3–14 дней после укуса. В числе симптомов высокая температура, головная боль, боль в мышцах и суставах и сыпь.

Эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке денге в Таиланде Роспотребнадзор зафиксировал в начале июня. В мае ведомство предупреждало туристов об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции из-за роста числа комаров.