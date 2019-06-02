Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки денге в Таиланде. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

«В настоящее время регистрируется эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке денге в Таиланде». — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что с начала 2019 года в центральных и южных районах страны зарегистрировали боле 30 тыс. случаев заболевания лихорадкой. При этом за последние две недели заразились 21 тыс. человек. В результате 90 заболевших погибли.

В службе добавили, что заболеваемость растет из-за начала сезона муссонов и сильной жары. Отмечается, что власти Таиланда принимают меры для того, чтобы остановить распространение переносящих лихорадку комаров. Роспотребнадзор сообщил, что заразившийся человек не представляет опасности для окружающих.