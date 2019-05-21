Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции

Роспотребнадзор предупредил об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции из-за увеличения числа комаров, которые являются переносчиками лихорадок Зика, денге и чикунгунья. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что власти страны проводят дезинсекционные мероприятия около водоемов.

Роспотребнадзор посоветовал российским туристам носить на французских курортах максимально закрывающую тело одежду, а также использовать репелленты и инсектициды. Рекомендуется, чтобы в помещениях окна и двери были защищены сеткой. После возвращения из страну в случае ухудшения состояния стоит обратиться к медикам.

В марте Роспотребнадзор предупреждал россиян о вспышке лихорадки денге на Шри-Ланке. За первые два месяца в стране были зарегистрированы 8904 случая заболевания лихорадкой.

