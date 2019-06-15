В Анталье в ДТП с туристическим автобусом пострадали два россиянина

В Анталье в ДТП с туристическим автобусом пострадали два россиянина

В Анталье при столкновении туристического автобуса с автомобилем пострадали 11 человек. Шестеро из них госпитализировали, включая двоих россиян. Всех пострадавших уже выписали и отправили в отели по месту отдыха

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Турции на трассе Кумлуджа — Анталья 15 июня в результате столкновения туристического автобуса с автомобилем в 9:00 (совпадает с мск) пострадали 11 человек. Об этом РБК рассказала пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

Она добавила, что шестеро пострадавших отправили в больницы Финике и Кумлуджа. «С незначительными ссадинами и ушибами были госпитализированы двое граждан России, 1986 и 1991 года рождения, которым была оказана первая медицинская помощь. На данный момент пострадавшие выписаны и находятся в отеле по месту отдыха», — сказала Касимова.

Газета Millyet сообщала ранее, что семеро получивших травмы — туристы из России и Узбекистана. Как передавал телеканал Kahraman TV, травмы получили восемь отдыхающих. По данным канала, среди пострадавших было четверо детей, всех раненных доставили в больницы.

22 мая на трассе Сиена — Флоренция в Италии перевернулся автобус с российскими туристами. Сообщалось, что автобус съехал с дороги. Пострадали 20 россиян, четверо из них получили тяжелые травмы. Одна женщина из России погибла, предполагалось, что она была руководителем туристической группы. Водителя автобуса проверяли на содержание алкоголя в крови, результаты теста оказались отрицательными.