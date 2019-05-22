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Общество ,  
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Посольство сообщило о 12 пострадавших россиянах в ДТП в Италии

В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии пострадали не менее 12 россиян, сообщило посольство России в Риме в Facebook.

По данным дипмиссии, пострадавших направили в больницы города Сиены. «В первом госпитале находятся 12 граждан России и два гражданина Армении с травмами легкой степени», — говорится в сообщении. Число обратившихся за помощью во вторую больницу уточняется.

ДТП произошло ранее 22 мая. Автобус съехал с дороги из Флоренции в Сиену и перевернулся. Всего в транспортном средстве находились 60 человек, в том числе российские граждане. Один из пассажиров погиб, еще 20 получили травмы, из них четверо — тяжелые. СМИ уточняли, что погибла 40-летняя женщина, которая, предположительно, была руководителем туристической группы.

Общество
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Италии

Полиция устанавливает причины произошедшего. По предварительным данным, водитель мог потерять сознание. Директор департамента дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио рассказал, что водителя проверили на алкоголь, тест был отрицательным. 

Теги: Италия, Автобус, ДТП, Россияне
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