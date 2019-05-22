Посольство сообщило о 12 пострадавших россиянах в ДТП в Италии

Посольство сообщило о 12 пострадавших россиянах в ДТП в Италии

В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии пострадали не менее 12 россиян, сообщило посольство России в Риме в Facebook.

По данным дипмиссии, пострадавших направили в больницы города Сиены. «В первом госпитале находятся 12 граждан России и два гражданина Армении с травмами легкой степени», — говорится в сообщении. Число обратившихся за помощью во вторую больницу уточняется.

ДТП произошло ранее 22 мая. Автобус съехал с дороги из Флоренции в Сиену и перевернулся. Всего в транспортном средстве находились 60 человек, в том числе российские граждане. Один из пассажиров погиб, еще 20 получили травмы, из них четверо — тяжелые. СМИ уточняли, что погибла 40-летняя женщина, которая, предположительно, была руководителем туристической группы.

Полиция устанавливает причины произошедшего. По предварительным данным, водитель мог потерять сознание. Директор департамента дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио рассказал, что водителя проверили на алкоголь, тест был отрицательным.