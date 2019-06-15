Роспотребнадзор напомнил россиянам их права при задержке авиарейсов

Роспотребнадзор напомнил россиянам о том, какие права есть у граждан и что они могут требовать у авиаперевозчиков в случае задержки рейсов. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Так, в случае если самолет вылетел позже графика или прибыл в место назначения с опозданием, пассажир может потребовать компенсацию в соответствии c п. 1 ст. 795 Гражданского кодекса. Она положена в случае, если авиакомпания не докажет, что задержка или опоздание произошли «вследствие непреодолимой силы», исправления неисправности, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или же других обстоятельств, которые не зависят от перевозчика.

В ведомстве отметили, что в случае изменения расписания авиакомпания должна предупредить пассажиров любым доступным способом. Если перерыв в движении произошел по вине перевозчика, рейс был отменен или задержан по техническим причинам или из-за неблагоприятных погодных условий, авиакомпания должна предоставить пассажирам ряд услуг, например, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, а также прохладительные напитки, если ожидание составляет боле двух часов. Горячее питание полагается при задержке рейса более чем на четыре часа. Помимо этого пассажиры могут воспользоваться комнатой матери и ребенка, транспортом от аэропорта до гостиницы, размещением в отеле и сдать багаж на хранение. В Роспотребнадзоре отметили, что эти услуги должны быть бесплатными.