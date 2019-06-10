Таможня аэропорта Внуково задержала рейсы «Победы» в Италию

Четыре рейса авиакомпании «Победа» из Москвы в Пизу и в Бергамо (Италия) задержали в московском аэропорту Внуково. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании, поступившем в РБК.

«Рейс до Пизы задержан на 1,5 часа, Бергамо — уже на час. 363 человека во Внуково ждут вылета, из них 33 ребенка. С учетом обратных рейсов — 727 человек», — сказали в пресс-службе.

В «Победе» добавили, что это произошло по инициативе сотрудников таможенной службы Внуково. В пресс-службе отметили, что таможня отказалась принять генеральную декларацию в электронном виде, несмотря на то, что авиакомпания имеет на это право.

«Победа» с сегодняшнего дня начала пользоваться этим правом, поддерживая государственный вектор на развитие безбумажной среды и цифровизации», — говорится в сообщении.