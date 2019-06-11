Вылет SSJ100 из Брянска в Сочи задержали из-за технической неисправности

Вылет SSJ100 из Брянска в Сочи задержали из-за технической неисправности

Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании «Азимут» из Брянска в Сочи задержали почти на 6 часов из-за технической неисправности. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Согласно данным онлайн-табло брянского аэропорта самолет должен был вылететь в Сочи в 10:45 мск.

По словам гендиректора брянского аэропорта Александра Сая, из Краснодара в Брянск уже вылетел резервный самолет, сообщают «Брянские новости». По его словам, в подготовленном к перелету SSJ100 была обнаружена неисправность в системе запуска двигателя.

Авиакомпания «Азимут» — региональная авиакомпания, базируется в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). В авиапарке компании 9 самолетов SSJ100.