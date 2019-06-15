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Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Политика ,  
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Премьер сообщила об отмене митинга в поддержку правительства Молдавии

Премьер-министр Молдавии Майа Санду заявила, что митинг в поддержку нового правительства, запланированный на 16 июня, отменяется. Об этом она сообщила на совместном брифинге с вице-премьером Андреем Нэстасе 15 июня, говорится в аккаунте партии в Facebook.

Санду добавила, что митинг переносится на более позднее время, «так как все должны отдохнуть, включая полицию». Новые дату и время она не назвала. В акции собирались принять участие сторонники проевропейского блока ACUM («Сейчас») и Партии социалистов Республики Молдова, возглавляемой президентом Игорем Додоном.

Политика
Созданное Демпартией правительство Молдавии ушло в отставку

После выборов в парламент в конце февраля в Молдавии начался политический кризис. Партии не смогли сформировать коалицию и правительство в назначенный срок (90 дней) и Конституционный суд Молдавии постановил распустить парламент. Додон отказался подписывать указ, надеясь на возможность компромисса.

Партия социалистов и проевропейский блок ACUM договорились о формировании коалиции и правительства 8 июня, на день позже предусмотренного законодательством срока. За отказ распустить правительство Конституционный суд снял с Додона полномочия и передал их исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу, поддерживаемому демократами. Тот подписал указ о роспуске парламента, правительство отказалось его выполнять.

Политика
Молдавия вступила в досрочное двоевластие

Созданное Демократической партией правительство заявило об отставке 14 июня. По словам заместителя председателя партии Владимира Чеботаря, это сделано для того, чтобы найди выход из политического кризиса в Молдавии в связи с двоевластием. Чеботарь добавил, что «новое правительство незаконно» и выходом из сложившейся ситуации будут досрочные выборы.

Политика
Путин обещал поддержать Додона в борьбе с «узурпаторами» в Молдавии

После отставки правительства глава демократов олигарх Владимир Плахотнюк покинул страну. Местные СМИ сообщили, что вместе с ним из Молдавии выехали еще несколько членов партии. Решение связывалось с преследованием Плахотнюка социалистами в связи с «узурпаторством» власти. В партии сообщили, что он уехал из Молдавии, чтобы увидеться с семьей.

Теги: Молдавия, митинг, Правительство
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Замглавы Генкомиссариата полиции Молдавии объявил о создании партии
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