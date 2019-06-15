Премьер сообщила об отмене митинга в поддержку правительства Молдавии

Премьер-министр Молдавии Майа Санду заявила, что митинг в поддержку нового правительства, запланированный на 16 июня, отменяется. Об этом она сообщила на совместном брифинге с вице-премьером Андреем Нэстасе 15 июня, говорится в аккаунте партии в Facebook.

Санду добавила, что митинг переносится на более позднее время, «так как все должны отдохнуть, включая полицию». Новые дату и время она не назвала. В акции собирались принять участие сторонники проевропейского блока ACUM («Сейчас») и Партии социалистов Республики Молдова, возглавляемой президентом Игорем Додоном.

После выборов в парламент в конце февраля в Молдавии начался политический кризис. Партии не смогли сформировать коалицию и правительство в назначенный срок (90 дней) и Конституционный суд Молдавии постановил распустить парламент. Додон отказался подписывать указ, надеясь на возможность компромисса.

Партия социалистов и проевропейский блок ACUM договорились о формировании коалиции и правительства 8 июня, на день позже предусмотренного законодательством срока. За отказ распустить правительство Конституционный суд снял с Додона полномочия и передал их исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу, поддерживаемому демократами. Тот подписал указ о роспуске парламента, правительство отказалось его выполнять.