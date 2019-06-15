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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Преследование Ассанжа ,  
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СМИ сообщили о начале расследования шпионажа Ассанжа в Эквадоре

Суд Эквадора начал дополнительное расследование возможного шпионажа в стране со стороны основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и его соратника шведа Олы Бини. Об этом «РИА Новости» рассказал адвокат Ассанжа Карлос Поведа.

«Вчера нас известили в рамках дела Олы Бини, в решении суда говорится, что проводится дополнительное расследование участия Ассанжа и Бини в шпионаже в Эквадоре, утверждают, что были найдены предполагаемые связи между этими двумя персонами в их компьютерах», — сказал Поведа.

Политика
Глава МВД Великобритании подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США

Соратника Ассанжа Бини задержали в аэропорту Эквадора в апреле. Сообщалось, что он близко общался с бывшим министром иностранных дел страны Рикардо Патинью. По словам главы эквадорского МИДа Марии Паулы Ромы, Ассанж «через свою организацию WikiLeaks вмешивался во внутренние дела других государств, в том числе и Эквадора». Предполагалось, что Бини был разработчиком программного обеспечения, которое могла использовать WikiLeaks.

Минюст США направил Великобритании официальный запрос на экстрадицию Ассанжа, как сообщали СМИ, 11 июня. Через два дня глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал запрос, а 14 июня его должен рассмотреть лондонский суд. Он постановил назначить слушание по экстрадиции Ассанжа в США на февраль 2020 года.

Политика
Глава МВД Великобритании подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США

В США Ассанжу предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе в сговоре для компьютерного взлома против Пентагона. В сумме Ассанжу может грозить 175 лет тюрьмы. Он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, так как опасался, что его могут выдать США или Швеции, где Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. В 2017 году дело закрыли из-за невозможности допросить его.

Основателя WikiLeaks 11 апреля задержали в посольстве, а позже арестовали. Ему назначили 50 недель тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Ассанж содержится в британской тюрьме Белмарш. В Швеции после его задержания дело против него возобновили, однако в Стокгольме решили не просить Лондон об экстрадиции Ассанжа.

Теги: расследование, Джулиан Ассанж
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Слушания по экстрадиции Ассанжа в США назначили на февраль 2020 года
Общество
Глава МВД Великобритании подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США
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