СМИ сообщили о начале расследования шпионажа Ассанжа в Эквадоре

Суд Эквадора начал дополнительное расследование возможного шпионажа в стране со стороны основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и его соратника шведа Олы Бини. Об этом «РИА Новости» рассказал адвокат Ассанжа Карлос Поведа.

«Вчера нас известили в рамках дела Олы Бини, в решении суда говорится, что проводится дополнительное расследование участия Ассанжа и Бини в шпионаже в Эквадоре, утверждают, что были найдены предполагаемые связи между этими двумя персонами в их компьютерах», — сказал Поведа.

Соратника Ассанжа Бини задержали в аэропорту Эквадора в апреле. Сообщалось, что он близко общался с бывшим министром иностранных дел страны Рикардо Патинью. По словам главы эквадорского МИДа Марии Паулы Ромы, Ассанж «через свою организацию WikiLeaks вмешивался во внутренние дела других государств, в том числе и Эквадора». Предполагалось, что Бини был разработчиком программного обеспечения, которое могла использовать WikiLeaks.

Минюст США направил Великобритании официальный запрос на экстрадицию Ассанжа, как сообщали СМИ, 11 июня. Через два дня глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал запрос, а 14 июня его должен рассмотреть лондонский суд. Он постановил назначить слушание по экстрадиции Ассанжа в США на февраль 2020 года.

