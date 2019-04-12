Полиция Эквадора задержала близкого соратника Ассанжа

Эквадорская полиция задержала в аэропорту столицы страны мужчину, которого называют близким соратником Джулиана Ассанжа. Утверждается, что последний имел хорошие связи с бывшим министром иностранных дел Эквадора

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О задержании предполагаемого активиста Wikileaks сообщила министр внутренних дел Мария Паула Рома. По ее словам, близкий соратник Ассанжа, который, по предварительным данным, является выходцем из Нидерландов, был задержан в аэропорту Кито при попытке вылететь из Эквадора в Японию, сообщает издание El Universo.

По данным МВД, активист Wikileaks поддерживал тесные связи с Рикардо Патинью, который ранее был министром иностранных дел. Полиция выяснила, что задержанный вместе с экс-чиновником несколько раз выезжали в Перу, Испанию и другие страны.

«Господин Ассанж через свою организацию Wikileaks вмешивался во внутренние дела других государств, в том числе и Эквадора», - заявила Рома.

Министр также прокомментировала появившуюся ранее информацию о том, что на территории Эквадора находились российские хакеры. По ее словам, новых данных на эту тему у полиции нет, однако следствие продолжается.