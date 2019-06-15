Медведчук заявил об уважительном отношении Путина к Зеленскому

Президент России Владимир Путин с уважением относится к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

По словам политика, такая оценка была озвучена на пленарном заседании, где он присутствовал. «Я не собираюсь переводить господина Путина, он действительно так сказал, при этом он говорил с уважением о господине Зеленском», — сказал он. Медведчук отметил, что это обусловлено «как минимум» тем, «что за него [Зеленского] проголосовали 73% украинцев».

При этом он добавил, что не во всем согласен с российским президентом. «Путин сказал, что опыт — дело наживное, и Зеленский научится», — сказал Медведчук и отметил, что не хочет «быть объектом эксперимента», когда «приходит человек без опыта в политической сфере, государственном управлении».

7 июня в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что Зеленский пока не проявил необходимых политику качеств. Для того, чтобы заниматься государственными делами, необходимы знания и опыт, отмечал он.