Путин пожелал Зеленскому быстро адаптироваться к работе президентом

Президент России Владимир Путин надеется, что его украинский коллега Владимир Зеленский достаточно быстро адаптируется в статусе главы государства. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании «Мир».

«Я по себе знаю: для того чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени», — отметил он.

Путин выразил надежду, что новое руководство Украины сможет «действовать энергично и в направлении восстановления отношений» между Киевом и Москвой и «не будет покрываться русофобскими измышлениями, чтобы уклоняться от решения внутренних проблем».

Он заявил, что на Петербургском международном экономическом форуме не давал оценки деятельности Зеленского в качестве президента, поскольку «пока никакой деятельности нет». «Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе», — сказал Путин.