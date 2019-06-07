Путин назвал Зеленского хорошим актером

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером. Трансляция мероприятия ведется на сайте ПМЭФа.

По мнению российского президента, Зеленский — «хороший специалист», который успешно «перевоплощался» как актер. «Но чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества — опыт, знания <...> и, самое главное, — [нужно] иметь мужество и характер брать на себя ответственность за последствия [принимаемых президентом] решений», — заявил Путин и отметил, что эти качества новый президент Украины, делающий противоречивые высказывания, пока проявить не успел.

Российский президент также уточнил, что не отказывается от контактов с Зеленским, но ждет соответствующих предложений от Киева. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и глава МИДа Сергей Лавров в начале июня говорили, что планов по встрече двух президентов нет.