ГИБДД прокомментировало перекрытие трассы под Пензой после массовой драки

Часть федеральной трассы М-5 «Урал» в Пензенской области, где накануне произошла массовая драка местных жителей с цыганами, временно перекрыта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД, передает ТАСС.

В ведомстве предупредили автомобилистов, что из-за перекрытия участка на 650-м км трассы организован его объезд.

Позднее в УГИБДД сообщили, что движение полностью восстановлено.

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» уточняет, что 650-й км трассы находится возле села Чемодановка.

Как сообщили местные СМИ, массовая драка произошла в Чемодановке 13 июня. В социальных сетях местные жители писали, что на пруд в селе «пришли цыгане и стали приставать к детям». Жители дали отпор. Сообщалось, что в конфликте участвовали около 150 человек. По данным МВД, пострадали пять человек. по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Позднее СК сообщил, что один из участников массовой драки умер в больнице.

На следующий день жители села вышли на сход, к месту приехал пензенский губернатор Иван Белозерцев. Он переговорил с главой района и с врио начальника УМВД по Пензенской области и заявил, что ситуация находится на контроле.