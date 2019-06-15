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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Порошенко завил о появлении в Крыму украинского трезубца раньше триколора

Трезубец князя Владимира, изображенный на гербе Украины, появился в Крыму «за тысячу лет до российского триколора». Об этом в своем Facebook заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Он поздравил Севастополь с днем города, который отмечается 14 июня, и заявил, что его история полна «поражений и побед, масштабных трагедий и героизма».

Порошенко добавил, что встретился с украинскими активистами, которые «своей борьбой показывают россиянам, что это не их сакральный Крым», и пообещал бороться за возвращение полуострова Украине.

Политика
Порошенко пообещал после выборов вернуть Крым «без договоренностей»

18 марта Порошенко, занимавший тогда должность главы государства, заявил, что полуостров будет возвращен под контроль Киева «без договоренностей» о его статусе. В ответ на это глава Крыма Сергей Аксенов назвал полуостров «неприступной крепостью» для Украины.

Теги: Петр Порошенко, Крым, Севастополь, Украина
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