Порошенко завил о появлении в Крыму украинского трезубца раньше триколора

Порошенко завил о появлении в Крыму украинского трезубца раньше триколора

Трезубец князя Владимира, изображенный на гербе Украины, появился в Крыму «за тысячу лет до российского триколора». Об этом в своем Facebook заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Он поздравил Севастополь с днем города, который отмечается 14 июня, и заявил, что его история полна «поражений и побед, масштабных трагедий и героизма».

Порошенко добавил, что встретился с украинскими активистами, которые «своей борьбой показывают россиянам, что это не их сакральный Крым», и пообещал бороться за возвращение полуострова Украине.

18 марта Порошенко, занимавший тогда должность главы государства, заявил, что полуостров будет возвращен под контроль Киева «без договоренностей» о его статусе. В ответ на это глава Крыма Сергей Аксенов назвал полуостров «неприступной крепостью» для Украины.