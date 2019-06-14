Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года

Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года

Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года. Об этом сообщает Market Watch.

Утром по североамериканскому восточному времени цена на золото составляла $1361,10 за тройскую унцию. При этом на сайте отмечается, что впоследствии на Нью-Йоркской товарной бирже максимальная цена на золото достигла уже $1362,20.

По данным Market Watch, рост за месяц составил 5,75%, а за год — 5,37%.

В апреле золотовалютные резервы России достигли $487,8 млрд, что составило максимум с 2014 года. ЦБ в 2018 году приобрел 274,3 т драгоценного металла.