Финансы , 20:06
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Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года
Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года. Об этом сообщает Market Watch.
Утром по североамериканскому восточному времени цена на золото составляла $1361,10 за тройскую унцию. При этом на сайте отмечается, что впоследствии на Нью-Йоркской товарной бирже максимальная цена на золото достигла уже $1362,20.
По данным Market Watch, рост за месяц составил 5,75%, а за год — 5,37%.
В апреле золотовалютные резервы России достигли $487,8 млрд, что составило максимум с 2014 года. ЦБ в 2018 году приобрел 274,3 т драгоценного металла.