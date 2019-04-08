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Tesla $380 (+39,01%) прогноз Альпари к 08.04.20 Купить
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Экономика ,  
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Золотовалютные резервы России достигли максимума с 2014 года
Россия нарастила свои золотовалютные резервы до $487,8 млрд, максимального уровня за последние пять лет. В прошлом году ЦБ пополнил резервы золота на рекордные 274,3 т
Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

Согласно данным Центробанка, объем золотовалютных запасов России по состоянию на 1 апреля 2019 года составил $487,8 млрд. Это рекордный показатель с марта 2014 года.

Тренд на рост объемов золотовалютных резервов был установлен в мае 2015 года, когда они упали до максимального значения — $356,005 млрд. Золотовалютные резервы России начали снижаться в 2014 году на фоне снижения цен на нефть и ослабления курса рубля. Банк России тогда придерживался политики валютного коридора и скупал рубли, когда курс выходил за его пределы, тратя резервы.

В конце 2014 года ЦБ перешел к политике инфляционного таргетирования. Переход произошел в «черный вторник»: тогда регулятор не вышел на рынок с валютой и курс рубля подскочил до 80 руб./долл. и 100 руб./евро. Ставку после этого, 16 декабря, пришлось поднять до 17%, но необходимость продавать валюту на рынке пропала.

Экономика
Золото Венесуэлы стало российским госдолгом

В 2018 году Банк России стал крупнейшим покупателем золота, увеличив его запасы на рекордные 274,3 т (42% всех закупок золота центробанками мира в прошлом году). Такие закупки стали результатом кампании по «дедолларизации» российской экономики, объявленной властями в 2018 году.

Только за апрель—май прошлого года Россия избавилась от $47,5 млрд — половины своего портфеля ценных бумаг Казначейства США. По данным на конец июня 2018 года доля доллара в золотовалютных резервах страны достигла исторического минимума 21,9% по сравнению с 43,7% в марте.

Доля золота в международных резервах страны на конец 2018 года достигла исторического максимума 18,5% (порядка $87 млрд), в 2017 году этот показатель равнялся 17,7%. В начале этого года ЦБ также перевел $100 млрд в китайские юани, японские иены и евро.

Авторы: Георгий Тадтаев, Григорий Дубов
Теги: золотовалютные резервы, Центробанк
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