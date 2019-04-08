Золотовалютные резервы России достигли максимума с 2014 года

Россия нарастила свои золотовалютные резервы до $487,8 млрд, максимального уровня за последние пять лет. В прошлом году ЦБ пополнил резервы золота на рекордные 274,3 т

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

Согласно данным Центробанка, объем золотовалютных запасов России по состоянию на 1 апреля 2019 года составил $487,8 млрд. Это рекордный показатель с марта 2014 года.

Тренд на рост объемов золотовалютных резервов был установлен в мае 2015 года, когда они упали до максимального значения — $356,005 млрд. Золотовалютные резервы России начали снижаться в 2014 году на фоне снижения цен на нефть и ослабления курса рубля. Банк России тогда придерживался политики валютного коридора и скупал рубли, когда курс выходил за его пределы, тратя резервы.

В конце 2014 года ЦБ перешел к политике инфляционного таргетирования. Переход произошел в «черный вторник»: тогда регулятор не вышел на рынок с валютой и курс рубля подскочил до 80 руб./долл. и 100 руб./евро. Ставку после этого, 16 декабря, пришлось поднять до 17%, но необходимость продавать валюту на рынке пропала.

В 2018 году Банк России стал крупнейшим покупателем золота, увеличив его запасы на рекордные 274,3 т (42% всех закупок золота центробанками мира в прошлом году). Такие закупки стали результатом кампании по «дедолларизации» российской экономики, объявленной властями в 2018 году.