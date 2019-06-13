Международные резервы России установили пятилетний рекорд

В последний раз резервы составляли более $500 млрд в самом начале 2014 года. После этого они падали чуть меньше полутора лет

Фото: Brent Lewin / Bloomberg

Согласно данным Центрального банка, международные резервы России по состоянию на 7 июня составили $502 млрд. В последний раз они составляли более $500 млрд в начале 2014 года — 3 января ЦБ оценил их в $510,5 млрд, а уже 10 января — в $499,1 млрд.

Уже к концу 2014 года резервы сократились до $388,5 млрд, тренд сохранился и в начале 2015 года. Наименьшее значение за эти пять лет — $350,5 млрд — было зафиксировано в середине апреля. С тех пор сохранялся общий тренд на рост. Впервые с 2014 года резервы преодолели порог в $400 млрд в апреле 2017 года.

С начала 2019 года резервы увеличились почти на $35 млрд: на 4 января они составляли $468,5 млрд.

За последнюю отчетную неделю их объем увеличился на 1,5%. Как сообщили в ЦБ, это произошло из-за положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.