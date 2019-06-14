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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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УВД по Западному округу Москвы объявило о поиске трех новых сотрудников

Управление внутренних дел по Западному административному округу Москвы разместило на портала hh.ru три новых вакансии. В УВД требуется начальник отдела дознания (зарплата — до 55 тыс. руб.), дознаватель (до 50 тыс. руб.) и оперуполномоченный аналитического отделения (50–60 тыс. руб.).

Объявление о поиске сотрудников появилось, после того как глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что сотрудники, принимавшие участие в задержании спецкора «Медузы» Ивана Голунова, отстранены от исполнения служебных обязанностей, а материалы об их действиях направлены для проведения проверки в Следственный комитет.

Общество
Колокольцев решил уволить генералов МВД из-за дела Голунова

13 июня президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности главу УВД по Западному административному округу Москвы генерал-майора Андрея Пучкова. Позднее появились сообщения, что генерал написал заявление об уходе на пенсию, однако затем эти слухи опровергли.

Также указом Путина был уволен глава управления по контролю за оборотом наркотиков московского главка МВД генерал-майор Юрий Девяткин.

Теги: Москва, ГУ МВД России по г. Москве
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