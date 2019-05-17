Суд в Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией

Соломенский районный суд Киева принял решение арестовать на два месяца с возможностью залога в размере 4,8 млн грн ($177 тыс.) бывшего командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, подозреваемого в коррупционной схеме с недвижимостью. Об этом сообщает «Общественное телевидение». Адвокаты Аллерова настаивали на том, что подозрение необоснованно, а их подзащитный не получал выгоды. Сам Аллеров уверен, что уголовное дело политически мотивировано.

Бывший командующий Национальной гвардией Украины был задержан 14 мая по подозрению в хищении имущества ведомства на сумму около $5 млн. По данным следствия, Аллеров завладел средствами путем злоупотребления полномочиями по сговору с компанией-подрядчиком, которая получила договор на строительство жилья для военных.

7 мая действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Аллерова с должности командующего Нацгвардии. Исполняющим обязанности командующего стал Николай Балан, занимавший до этого пост его заместителя. Аллеров занимал пост главы Нацвардии с декабря 2015 года.