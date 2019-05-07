Порошенко уволил главу Нацгвардии Украины

Вместо Юрия Аллерова командующим Национальной гвардией Украины стал Николай Балан

Николай Балан (Фото: ngu.gov.ua)

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией страны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Исполняющим обязанности командующего Нацгвардии стал Николай Балан, занимавший до этого пост замкомандующего. Аллеров был назначен командующим в декабре 2015 года.

Николай Балан в 1992 году окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище, с 2010 по 2014 год являлся начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. Заместителем командующего Нацгвардией был назначен в 2014-м. Награжден орденами «За заслуги» II и III степеней, а также медалью «За военную службу Украине».

Накануне Порошенко назначил генерала-лейтенанта Александра Сырского новым командующим операции Объединенных сил в Донбассе вместо Сергея Наева. В начале мая Порошенко уволил Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента.