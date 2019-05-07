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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Политика ,  
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Порошенко уволил главу Нацгвардии Украины
Вместо Юрия Аллерова командующим Национальной гвардией Украины стал Николай Балан
Николай Балан (Фото: ngu.gov.ua)

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией страны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Исполняющим обязанности командующего Нацгвардии стал Николай Балан, занимавший до этого пост замкомандующего. Аллеров был назначен командующим в декабре 2015 года.

Николай Балан в 1992 году окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище, с 2010 по 2014 год являлся начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. Заместителем командующего Нацгвардией был назначен в 2014-м. Награжден орденами «За заслуги» II и III степеней, а также медалью «За военную службу Украине».

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Накануне Порошенко назначил генерала-лейтенанта Александра Сырского новым командующим операции Объединенных сил в Донбассе вместо Сергея Наева. В начале мая Порошенко уволил Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента.

21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. По их итогам победителям стал актер Владимир Зеленский. Порошенко заявил, что не уйдет из политики, однако более конкретно о своих планах он не сообщал.

 

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Петр Порошенко, Нацгвардия
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