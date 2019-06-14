Слушания по экстрадиции Ассанжа в США назначили на февраль 2020 года

Слушания по запросу США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся после 24 февраля 2020 года, передает Reuters.
Решение принято на заседании Вестминстерского магистратского суда Лондона. Сам 47-летний Ассанж участвовал в нем по видеосвязи из тюрьмы.
Как пишет Mirror, перед судом собрались люди с плакатами в поддержку Ассанжа. Некоторые протестующие скандировали: «Справедливость для Джулиана Ассанжа» и «Защити свободу и демократию». Протестующие заявляли, что решение Великобритании «незаконно и аморально».
Ранее министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал запрос Вашингтона на экстрадицию Ассанжа. В США Ассанжу предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в шпионаже и заговоре с целью взлома правительственного компьютера. Основателю WikliLeaks грозит 175 лет тюрьмы.
В апреле Ассанжа задержали в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он провел семь лет. Суд приговорил его к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог в 2012 году. В конце мая Ассанжа перевели в больничное крыло тюрьмы.