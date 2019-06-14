РЖД начнут отмечать акционные цены билетов на сайте и в приложении

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» «Российских железных дорог») планирует ввести на сайте и в мобильном приложении специальное обозначение для билетов по акции. Об этом сообщила заместитель гендиректора ФПК Марина Жегулина, передает корреспондент РБК.

«Мы планируем указывать рядом с ценой, что это акция. В какой срок мы это сделаем, я пока сказать точно не могу, потому что не только от нас зависит. Но такая работа ведется достаточно давно. Есть прототипы подобных решений», — добавила она.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров уведомило Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о росте цен на 65–100% на плацкартные поезда в летние месяцы.

ФПК, в свою очередь, опровергла информацию о повышении стоимости плацкарты. В компании отметили некорректность сравнения цен на билеты в рамках акций с полным тарифом и на разные даты.

Позднее в ФАС сообщили, что не выявили необоснованного роста цен на плацкарты. Служба также порекомендовала ФПК доработать свой сайт таким образом, чтобы повысить информированность пассажиров о предложениях билетов со скидками.