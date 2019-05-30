В РЖД опровергли сообщения о двукратном росте цен на проезд в плацкарте

В РЖД опровергли сообщения о двукратном росте цен на проезд в плацкарте

Роста цен в регулируемом сегменте тарифов на билеты на поезда в плацкарт и общие вагоны не будет по любым направлениям. Об этом РБК заявили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).

Как заверили в компании, тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются и регулируются государством, а также утверждаются Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Так в ФПК опровергли информацию Общероссийского объединения пассажиров, которое ранее сообщило в ФАС о росте цен на билеты в плацкартные вагоны на 65–100%. Рост цен, отметили в объединении, коснулся билетов на июнь и июль.

В ФПК отметили, что у них нет в распоряжении какого-либо обращения главы Общероссийского объединения пассажиров в ФАС и информации по поездам, сравнение цен на которые приводятся в обращении. В компании подчеркнули, что в ближайшее время запросят эту информацию.