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Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Общество ,  
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ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки не обнаружила случаев необоснованного роста тарифов на проезд в плацкартных вагонах в июне—августе 2019 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Служба проанализировала стоимость тарифов за период с января 2017 года по июнь 2019-го на направлениях Москва — Санкт-Петербург; Москва — Адлер; Москва — Казань; Москва — Калининград; Москва — Вологда; Москва — Ростов-на-Дону; Москва — Ижевск; Москва — Ярославль; Москва — Смоленск; Москва — Псков; Екатеринбург — Тюмень и Новосибирск — Томск.

Как заявили в ФАС, оснований для принятия мер антимонопольным ведомством нет. «Применяемые тарифы на билеты в плацкартном сегменте не превышают предельно максимальный уровень, установленный приказом ФАС России от 21 сентября 2018 года, и проиндексированные на 2019 год на 1,039 (+3,9%) тарифы», — сообщили в ведомстве.

Бизнес
В РЖД опровергли сообщения о двукратном росте цен на проезд в плацкарте

В конце мая на то, что рост цен на проезд в плацкартных вагонах вырос на 65–100%, в службу пожаловалось Общероссийское объединение пассажиров. Там отметили, что подорожали билеты на июнь и июль.

В «дочке» РЖД — Федеральной пассажирской компании — эту информацию опровергли. Позднее в ФАС предположили, что разница цен может быть обусловлена отменой скидок, которые РЖД ранее применяли для конкуренции с авиацией и автобусными перевозками.

Теги: Федеральная антимонопольная служба, плацкарт, цены на билеты
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