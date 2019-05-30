Объединение пассажиров России заявило о двукратном росте цен на плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров сообщило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) о росте цен на билеты в плацкартные вагоны на 65–100%. Об этом сообщают «Известия», которые ознакомились с письмом на имя главы ФАС Игоря Артемьева.

По данным издания, рост цен коснулся билетов на июнь и июль. Организация попросила службу проверить его обоснованность. В письме говорится о многочисленных обращениях граждан на увеличение тарифов.

«Резкое подорожание билетов летом воспринимается особенно остро», — отметил изданию глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Газета добавляет, что эксперты организации провели мониторинг. Они зафиксировали рост цен на более 100% на направлении Москва — Калининград, более 97% — Москва — Адлер и более 93% — Новосибирск — Томск. Они выяснили, что на 65–68% подорожали билеты из Москвы в Санкт-Петербург, Смоленск и Псков.