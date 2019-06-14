СК начал проверку после смерти подростка на военных сборах в Якутии

СК начал проверку после смерти подростка на военных сборах в Якутии

Следственный комитет начал проверку по факту смерти подростка на военно-полевых сборах в поселке Заря Мирнинского района Якутии, сообщает следственное управление СК России по республике.

8 июня во время утренней зарядки 16-летний студент Мирнинского регионального технического колледжа почувствовал себя плохо. Он был доставлен в больницу, где позже скончался.

Для выяснения причины смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В начале июня появилась информация о смерти юноши 2005 года рождения в детском лагере «Колосок» в Амурской области. Сообщалось, что он потерял сознание во время утренней зарядки. Следователи начали проверку.

