В Чебоксарах ученица умерла во время ЕГЭ

В Чебоксарах ученица умерла во время ЕГЭ

Ученица одной из школ Чебоксар умерла во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии.

Это произошло в школе № 38, куда на экзамен пришла ученица общеобразовательной школы № 27. Девушке стало плохо во время экзамена, на месте ей оказали экстренную медицинскую помощь две бригады скорой помощи и дежурившие на ЕГЭ медработники, однако спасти ее не удалось.

По предварительным данным, школьница страдала врожденным пороком сердца. «В настоящее время ведется служебное расследование», — подчеркнули в Минздраве.

Как уточняет «РИА Новости», выпускница умерла на экзамене по математике. Она в течение часа писала работу, после чего спросила разрешения выйти.

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал 27 мая. В первый день выпускники сдавали экзамены по географии и литературе.