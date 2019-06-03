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В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки. Об этом сообщает местный портал Amur Info со ссылкой на региональное правительство.

По данным местных властей, юноша 2005 года рождения прибыл в лагерь 1 июня в рамках спортивной профильной смены, которую организовывала Амурская областная спортивная школа. В школе он занимался легкой атлетикой.

Согласно сообщению, утром 2 июня утром на зарядке подростку стало плохо и он потерял сознание. Медицинские работники пытались его реанимировать, однако спасти не смогли.

В настоящее время следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия, рассказали порталу в пресс-службе амурского СУСК России.

Теги: Приамурье, смерть, ребенок, зарядка, детский лагерь
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