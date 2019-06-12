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AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
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Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2»

США рассматривают возможность ввести санкции для блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Дональд Трамп по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщает Bloomberg.

Американский лидер, в частности, предупредил Берлин, что из-за газопровода он «окажется в плену» у Москвы. «Мы защищаем Германию от России, и Россия получает миллиарды долларов от Германии [за свой газ]», — заявил президент. Он также выразил надежду на экспорт в Германию американского сжиженного природного газа.

Экономика
Польша договорилась о покупке в США дополнительной партии СПГ на $8 млрд

После переговоров с Дудой Трамп также сообщил, что Польша согласилась подписать дополнительный контракт на приобретение в США 2 млрд кубометров СПГ на сумму $8 млрд. При этом Польша — один из крупнейших покупателей российского газа в Восточной и Центральной Европе. В 2018 году «Газпром» поставил в эту страну 9,86 млрд куб. м газа — примерно четверть от общего объема поставок в регион.

Президент Владимир Путин на прошедшем в начале июня ПМЭФ говорил, что проект «Северный поток-2» отвечает национальным интересам всех его участников, однако это «не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели [мира] привык к исключительности и вседозволенности». Из-за этого проект, по мнению Путина, пытаются «торпедировать».

Теги: «Северный поток 2», Дональд Трамп, Санкции
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