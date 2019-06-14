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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
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Собчак назвала слова Малышевой о детях «жестью»

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слова коллеги Елены Малышевой, которая в эфире программы «Жить здорово» на «Первом канале» назвала детей с отклонениями «кретинами».

«Какая жесть (Малышева в себе вообще?» — написала она в Telegram.

Выпуск программы вышел в эфир 13 июня. Малышева предложила обсудить тему «откуда берутся дети-кретины», заявив, что «кретин» — это медицинский термин, который определяет «степень умственной отсталости». В заставке телепередачи было написано: «Мой ребенок — идиот».

Резидент неправительственной организации помощи людям с расстройствами аутистического спектра «Атмосфера» Евгений Бондарь потребовал извинений от «Первого канала». Он признал, что слово «кретин является медицинским термином. «Почему меняется терминология? Потому что слово «кретин» вошло в обиход и имеет оскорбительную коннотацию», — заявил Бондарь, отметив, что дети с аутизмом не имеют «определенных проблем».
 

Теги: Елена Малышева, Ксения Собчак
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