Собчак назвала слова Малышевой о детях «жестью»

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слова коллеги Елены Малышевой, которая в эфире программы «Жить здорово» на «Первом канале» назвала детей с отклонениями «кретинами».

«Какая жесть (Малышева в себе вообще?» — написала она в Telegram.

Выпуск программы вышел в эфир 13 июня. Малышева предложила обсудить тему «откуда берутся дети-кретины», заявив, что «кретин» — это медицинский термин, который определяет «степень умственной отсталости». В заставке телепередачи было написано: «Мой ребенок — идиот».

Резидент неправительственной организации помощи людям с расстройствами аутистического спектра «Атмосфера» Евгений Бондарь потребовал извинений от «Первого канала». Он признал, что слово «кретин является медицинским термином. «Почему меняется терминология? Потому что слово «кретин» вошло в обиход и имеет оскорбительную коннотацию», — заявил Бондарь, отметив, что дети с аутизмом не имеют «определенных проблем».

