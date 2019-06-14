От телеканала потребовали извинений за слова Малышевой о «детях-кретинах»

Резидент неправительственной организации помощи людям с расстройствами аутистического спектра «Атмосфера» Евгений Бондарь, комментируя высказывания телеведущей Елены Малышевой о «детях-кретинах» в выпуске программы «Жить здорово», потребовал извинений от «Первого канала». Об этом он сказал в эфире телеканала «Дождь».

Он отметил, что помимо прочего входит в правление ассоциации «Аутизм — Регионы». По его словам, членов организаций обеспокоил этот выпуск, потому что дети с аутизмом не имеют «определенных проблем». «Когда слышим подобный язык с телеэкранов, то, конечно, нас это напрягает», — заявил Бондарь.

Он признал, что слово «кретин» несомненно является медицинским термином. «Почему меняется терминология? Потому что слово «кретин» вошло в обиход и имеет оскорбительную коннотацию. Естественно профессиональное сообщество на такие вещи реагирует и меняет свой язык», — пояснил Бондарь.

При этом он выразил мнение, что Малышева, которая, по его словам, является хорошим профессионалом, была в курсе того, что этот термин устаревший. «И, конечно, настоящие профессионалы этот термин предпочитают не использовать», — добавил он.