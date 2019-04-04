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Заслуженный врач России обвинил Елену Малышеву в клевете

Президент российской остеопатической ассоциации (РОСА), заслуженный врач России Дмитрий Мохов направил гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту претензию, в которой обвинил ведущих программы «Жить здорово» Елену Малышеву и доктора Дмитрия Шубина в клевете и нарушении профессиональной этики. Об этом он рассказал РБК.

Он также разместил в своем Facebook текст обращения. Мохова возмутили слова Малышевой в выпуске от 29 марта об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности.

«Я не исключаю, что большое количество врачей-остеопатов и остеопатических клиник, которые имеют все правовые основания, чтобы работать, имеющих лицензии, будут подавать иски на Елену Малышеву, на доктора Шубина, на «Первый канал», — отметил президент РОСА.

По его словам, подобные высказывания на телевидении дискредитируют врачей. Более того, в тексте претензии сказано, что Малышева ввела в заблуждение сотни тысяч людей и «опорочила честное имя остеопатии как науки и как медицинской дисциплины».

Мохов потребовал опровергнуть слова телеведущей и принести извинения специалистам.

РБК обратился за комментариями к «Первому каналу» и Елене Малышевой​.

Теги: врач, обвинение, Елена Малышева, клевета
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