Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России Дмитрия Мохова в распространении дискредитирующей врачей-остеопатов информации.

«Наше отношение к термину «остеопат» крайне осторожное. Прежде всего потому, что традиционно в России остеопатами себя называет огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача», — написала она в своем Instagram.

По ее словам, государственное медобразование предусматривает обучение в медицинском институте и обучение в ординатуре, после чего специалист имеет право на самостоятельную работу.

Она подчеркнула, что программа постдипломной переподготовки врачей по специальности «остеопатия» Минздрав утвердил только в сентябре 2018 года, а первый выпуск врачей-остеопатов после ординатуры состоится в 2019 году.