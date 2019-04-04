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Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России Дмитрия Мохова в распространении дискредитирующей врачей-остеопатов информации.

«Наше отношение к термину «остеопат» крайне осторожное. Прежде всего потому, что традиционно в России остеопатами себя называет огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача», — написала она в своем Instagram.

По ее словам, государственное медобразование предусматривает обучение в медицинском институте и обучение в ординатуре, после чего специалист имеет право на самостоятельную работу.

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Она подчеркнула, что программа постдипломной переподготовки врачей по специальности «остеопатия» Минздрав утвердил только в сентябре 2018 года, а первый выпуск врачей-остеопатов после ординатуры состоится в 2019 году.

Телеведущая заключила, что пациенты должны знать, что специальность остеопата, в отличие от мануальной терапии, которой уже несколько десятков лет, появилась совсем недавно.

Ранее президент Российской остеопатической ассоциации (РОСА) Мохов сообщил РБК, что направил претензию главе «Первого канала» Константину Эрнсту. В своем обращении он обвинил Малышеву и доктора Дмитрия Шубина в клевете и нарушении профессиональной этики в программе «Жить здорово». Заслуженного врача России возмутили слова телеведущей об отсутствии остеопатии в стране как медицинской специальности.

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