Следствие попросило арестовать бывшего мэра Рязани после жалобы Путину

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте бывшего и.о. руководителя администрации Рязани Сергея Карабасова. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она уточнила, что задержанный уже доставлен в суд на заседание об избрании меры пресечения.

Карабасов, ушедший в отставку 30 мая, был задержан в ночь на 13 июня в аэропорту Внуково после прилета из отпуска, поясняет ТАСС. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В начале июня под домашний арест по аналогичной статье также был отправлен начальник управления энергетики и ЖКХ Рязани Игорь Ковалев. Он частично признал вину. Отмечалось, что дело Ковалева касается мошенничества при строительстве детской площадки в городе за 4,9 млн руб.