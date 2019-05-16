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American Express $140 (+16,33%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
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Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
«Пропавшая» детская площадка, на отсутствие которой пожаловались президенту, обнаружилась в Рязани. Несколько ее конструкций были установлены в других местах, пояснили в мэрии

В пресс-службе мэрии Рязани опровергли отсутствие игровой площадки в парке, на которое Владимиру Путину пожаловалась местная журналистка, передает ТАСС. Власти города объяснили, что часть комплекса была перенесена в другие места.

«Все оборудование было установлено на территории рязанского Лесопарка еще в октябре прошлого года, чему есть свидетельства в виде фотоматериалов. Исключение составил детский комплекс «Космос», который был установлен на площади Соборной. Канатная конструкция «Трио» была демонтирована для того, чтобы установить ее на пляже реки Старица в срок до 1 июня 2019 года. Демонтированная конструкция находится в наличии на территории МАУК «Лесопарк», — заявили в пресс-службе.

Эту информацию подтвердили и в региональном отделении ОНФ. По их словам, основная часть оборудования была смонтирована в Лесопарке Рязани еще осенью 2018 года. «Мы буквально вчера выезжали на место, обнаружили там «канатку», ее собрали, видимо, совсем недавно, может, в апреле, но написали, что данное оборудование не считается установленным, огородили ее», — пояснил глава реготделения организации Евгений Зызин. В то же время он отметил, что нарушения все же были: «По документам там все было установлено еще 22 июня прошлого года, а по факту это совсем не так».

Общество
Путин назвал наглостью отсутствие оплаченной из бюджета детской площадки

На отсутствие детской площадки, на которую из бюджета города было выделено 4 млн руб. пожаловалась президенту местная журналистка на медиафоруме ОНФ, который проходил в Сочи. По ее словам, хотя деньги на строительство были выделены, конструкции так и не появились. Путин назвал это «наглостью» и предложил отреагировать на это главе СКР Александру Бастрыкину.

Региональное отделение ОНФ, признавшее, что оборудование все же было установлено, ранее жаловалось на нарушения при исполнении контракта на благоустройство Лесопарка. В октябре 2018 года активисты ОНФ сообщали, что площадки и комплексы, которые должны были появиться в парке еще 22 июня, отсутствуют. На месте они не нашли канатный комплекс «Трио» стоимостью 800 тыс. руб., детский игровой комплекс стоимостью 1,2 млн руб., а также карусели, песочницы и пружинные качалки, стоимостью более 200 тыс. руб.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Рязань, Владимир Путин
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