Путин назвал наглостью отсутствие оплаченной из бюджета детской площадки

Президент Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской «площадки-призрака» в одном из парков Рязани. Историю площадки рассказала журналистка из Рязани в ходе медиафорума Общероссийского национального фронта (ОНФ), который проходит в Сочи, передает корреспондент РБК. По ее словам, из бюджета города было выделено 4 млн руб. на строительство площадки, но ее так и не построили.

«Какая наглость!» — возмутился Путин. Многие вопросы, по его словам, в стране решаются, «но этот случай удивителен».

«Надеюсь, нас слышит Бастрыкин Александр Иванович (глава Следственного комитета. — РБК) и возможность проявить свои профессиональные качества не упустит», — добавил глава государства.

В октябре 2018 года рязанские активисты ОНФ объявили о выявлении грубых нарушений на исполнение контракта на благоустройство Лесопарка. В частности, они обнаружили отсутствие установленного спортивного и игрового оборудования стоимостью более 3 млн руб. В сообщении ОНФ отмечалось, что акт выполненных работ с подрядчиком был подписан еще 22 июня 2018 года, контракт был оплачен через неделю после этого, однако детская площадка в Лесопарке так и не появилась.