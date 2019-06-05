Чиновника попросили посадить под домашний арест после жалобы Путину

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о домашнем аресте руководителя управления энергетики и ЖКХ Рязани Игоря Ковалева. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Ковалева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следственные органы хотят заключить его под домашний арест до 3 августа.

Кроме того, следствие просит арестовать гендиректора ООО «Уютный дом62» Михаила Пузанова, который обвиняется по той же статье.

ТАСС отмечает, что дело касается мошенничества при строительстве детской площадки за 4,9 млн руб. По данным агентства, 3 июня в управлении энергетики и ЖКХ Рязани прошли следственные действия.

В мае в ходе медиафорума Общероссийского национального фронта президенту России Владимиру Путину пожаловались, что в Рязани из бюджета города было выделено 4 млн руб. на строительство площадки, но она так и не появилась. Путин назвал случившееся наглостью и поручил главе СК Александру Бастрыкину отреагировать на это. В пресс-службе городской мэрии ответили, что предназначенные для площадки конструкции были установлены в других местах.