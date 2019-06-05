Чиновника попросили посадить под домашний арест после жалобы Путину

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,99 -0,18 EUR Бирж. 73,33 +0,03 Brent 61,88 +0,03% USD Нал. 65,42 64,65 EUR Нал. 73,76 72,88 USD ЦБ 65,16 -0,39 EUR ЦБ 73,42 +0,21 EUR/USD 1,1287 +0,0034 BTC/USD Бирж. 7 799,00 +99,27 IMOEX 2 708,95 +0,10% RTSI 1 313,48 +0,45% DJIA 25 332,18 +2,06% Nasdaq 7 527,12 +2,65%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,07%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,57%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,07%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,57%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 65,16 (-0,39) Quote, 04 июн, 12:37
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 73,42 (+0,21) Quote, 04 июн, 12:37
Дмитрий Брейтенбихер – о нераскрытом потенциале фондового рынка России Партнерский материал, 12:29 «АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании Бизнес, 12:29 СМИ сообщили об отставке главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева Спорт, 12:25 Гражданин мира: как Жерар Депардье превратился из актера в бизнесмена Стиль, 12:19 Зеленский обратился к руководству России после гибели военных в Донбассе Политика, 12:17 В Москве отель Akvarel эвакуировали из-за сообщения о минировании Общество, 12:16 Президент ФИФА по-русски поблагодарил Россию за проведение ЧМ-2018 Спорт, 12:11 В России выросли цены на мобильную связь на фоне отмены роуминга Технологии и медиа, 12:06 Активисты «Нового величия» попали в список террористов и экстремистов Общество, 12:05 Зеленский назвал условие присоединения Украины к НАТО Политика, 12:04 Следователи установили нанесшего смертельный удар бывшему бойцу спецназа Общество, 12:04 Как заработать 1 млрд руб. в год на сыре РБК и ВТБ, 11:59 Названа стоимость самой маленькой квартиры в Москве Недвижимость, 11:53 Чиновника попросили посадить под домашний арест после жалобы Путину Общество, 11:49
Общество ,  
0 
Чиновника попросили посадить под домашний арест после жалобы Путину

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о домашнем аресте руководителя управления энергетики и ЖКХ Рязани Игоря Ковалева. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Ковалева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следственные органы хотят заключить его под домашний арест до 3 августа.

Кроме того, следствие просит арестовать гендиректора ООО «Уютный дом62» Михаила Пузанова, который обвиняется по той же статье.

ТАСС отмечает, что дело касается мошенничества при строительстве детской площадки за 4,9 млн руб. По данным агентства, 3 июня в управлении энергетики и ЖКХ Рязани прошли следственные действия.

В мае в ходе медиафорума Общероссийского национального фронта президенту России Владимиру Путину пожаловались, что в Рязани из бюджета города было выделено 4 млн руб. на строительство площадки, но она так и не появилась. Путин назвал случившееся наглостью и поручил главе СК Александру Бастрыкину отреагировать на это. В пресс-службе городской мэрии ответили, что предназначенные для площадки конструкции были установлены в других местах.

Теги: Басманный суд, ЖКХ, Рязань
Материалы по теме
Вице-мэра Сочи по ЖКХ приговорили к году колонии
Общество
Путин назвал наглостью отсутствие оплаченной из бюджета детской площадки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter