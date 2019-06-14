У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5

В Тихом океане недалеко от побережья Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 0:19 по времени UTC (3:19 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 79 км к западу от портового города Кокимбо. Как указывается в сообщении USGS, очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

В конце мая в северной части Перу произошло землетрясение магнитудой 8. В результате произошедшего погиб по меньшей мере один человек.