В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,2

На севере Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 3:10 по времени UTC (6:10 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 39 км к юго-востоку от города Баффа. Как указывается в сообщении USGS, очаг стихии залегал на глубине 30,7 км.

Сведений о пострадавших или погибших в результате происшествия пока нет.

В конце мая в северной части Перу произошло землетрясение магнитудой 8. Эпицентр землетрясения располагался в 80 км к юго-востоку от района Лагунас (Lagunas), примерно в 190 км к востоку от города Мойобамба. Тогда в результате происшествия никто не пострадал.