Один человек погиб в результате землетрясения в Перу

Один человек погиб в результате землетрясения в Перу

В Перу один человек погиб, еще 11 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 8. Об этом сообщает Национальный центр по чрезвычайным ситуациям (COEN) в Twitter.

Согласно сообщению, в результате землетрясения 55 домов стали непригодными для жилья, еще 48 жилым строениям был нанесен ущерб. Более того, пострадали пять колледжей и четыре медицинских центра.

Ранее 26 мая сообщалось, что в северной части Перу произошло землетрясение магнитудой 8. Подземные толчки были зафиксированы в 7:41 (10:41 мск). Очаг залегал на глубине 115 км.

Это второе сильное землетрясение в Перу с начала 2019 года. Так, в январе на севере страны были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,6.





