Один человек погиб в результате землетрясения в Перу

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,47 -0,38 EUR Бирж. 72,26 -0,27 Brent 68,02 +0,32% USD Нал. 64,97 64,21 EUR Нал. 72,78 71,79 USD ЦБ 64,61 +0,12 EUR ЦБ 72,32 +0,48 EUR/USD 1,1205 +0,0029 BTC/USD Бирж. 8 007,00 -48,60 IMOEX 2 619,24 +0,02% RTSI 1 279,11 +0,29% DJIA 25 585,69 +0,37% Nasdaq 7 637,01 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 64,61 (+0,12) Quote, 24 мая, 12:37
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 72,32 (+0,48) Quote, 24 мая, 12:37
Объявлены лучшие игроки матч сборных России и Чехии на ЧМ по хоккею Спорт, 20:26 В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони Общество, 20:20 Самолет из КНР приземлился в Петербурге после отказа одного из двигателей Общество, 20:20 Украинка дважды за сутки протаранила КПП на границе Приднестровья Общество, 19:56 Один человек погиб в результате землетрясения в Перу Общество, 19:56 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 19:55 В Катманду четыре человека погибли в результате двух взрывов Общество, 19:27 Сборная России выиграла бронзу на чемпионате мира по хоккею Спорт, 19:24 Зеленский рассказал о значении для Киева запаха шаурмы у метро Общество, 18:58 В Ленобласти полицейский получил удар ножом при попытке остановить драку Общество, 18:44 Даниил Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Монако Спорт, 18:28 Дочь Алсу поздравила остальных победителей шоу «Голос.Дети» Технологии и медиа, 18:28 Зеленский призвал не применять меры против митингующих без правонарушений Политика, 18:12 Министра образования Аджарии уволили за российский флаг на шествии Политика, 18:00
Общество ,  
0 
Один человек погиб в результате землетрясения в Перу

В Перу один человек погиб, еще 11 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 8. Об этом сообщает Национальный центр по чрезвычайным ситуациям (COEN) в Twitter.

Согласно сообщению, в результате землетрясения 55 домов стали непригодными для жилья, еще 48 жилым строениям был нанесен ущерб. Более того, пострадали пять колледжей и четыре медицинских центра.

Ранее 26 мая сообщалось, что в северной части Перу произошло землетрясение магнитудой 8. Подземные толчки были зафиксированы в 7:41 (10:41 мск). Очаг залегал на глубине 115 км.

Это второе сильное землетрясение в Перу с начала 2019 года. Так, в январе на севере страны были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,6.


 

Теги: Перу, землетрясение, погибшие, пострадавшие
Материалы по теме
В Перу произошло землетрясение магнитудой 8
Общество
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло к востоку от Токио
Общество
В Дагестане за час произошло два землетрясения
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter