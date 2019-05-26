В Перу произошло землетрясение магнитудой 8

Подземные толчки были зафиксированы на севере страны, примерно в 190 км к востоку от города Мойобамба. Информации о жертвах или разрушениях в результате случившегося пока нет

После землетрясения магнитудой 7,1 в Акари (Перу) в январе 2018 года (Фото: Charlie Reyna / AP)

В северной части Перу произошло землетрясение магнитудой 8. Об этом свидетельствуют материалы на сайте американской Геологической службы (USGS). Угрозы цунами для соседних регионов и самой республики пока объявлено не было.

Подземные толчки, указывается в сообщении USGS, были зафиксированы в 7:41 по времени UTC (10.41 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 80 км к юго-востоку от района Лагунас (Lagunas), примерно в 190 км к востоку от города Мойобамба (его население, по данным USGS, составляет 44,3 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 115 км.

Остальных деталей о случившемся в Геологической службе США пока не приводят. Данных о пострадавших или разрушениях в результате происшествия на данный момент также нет.

Это уже второе сильное землетрясение в Перу с начала года. 19 января на севере страны были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,6. Землетрясение тогда произошло недалеко от границы с Эквадором. Информации о жертвах и разрушениях зимой также не было.