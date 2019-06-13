Новак заявил о готовности продлить контракт на поставку газа Украине

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия готова продлить контракт на поставку газа Украине на действующих условиях. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Министр отметил, что Россия также готова возобновить прерванные в 2015 году поставки. Новак добавил, что у Москвы есть возможность договориться с Киевом о контрактных обязательствах по поставкам газа.

«Мы рассчитываем на конструктивный подход со стороны украинских коллег. При желании сторон есть возможность договориться и решить все вопросы, касающиеся контрактных обязательств», — ответил он на вопрос о том, существует ли запасной план по выполнению обязательств по поставкам газа в Европу, минуя Украину.

Глава Минэнерго заявил, что Москва исходит из того, что европейские потребители будут получать газ в соответствии с контрактом. Новак добавил, что от украинской стороны пока не поступало никаких предложений. Он отметил, что Россия связывает это со сменой власти на Украине и выборами законодательных органов, после чего будет назначено новое правительство.