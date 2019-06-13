Новак заявил о готовности продлить контракт на поставку газа Украине

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,53 -0,03 EUR Бирж. 72,77 -0,37 Brent 61,54 -1,33% USD Нал. 65,40 64,06 EUR Нал. 73,65 72,17 USD ЦБ 64,63 +0,12 EUR ЦБ 73,01 -0,03 EUR/USD 1,1274 -0,0055 BTC/USD Бирж. 8 198,10 +25,90 IMOEX 2 758,36 +0,24% RTSI 1 346,98 +0,27% DJIA 26 111,21 +0,41% Nasdaq 7 838,42 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,43%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+32,39%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,43%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+32,39%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 64,63 (+0,12) Quote, 13:12
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 73,01 (-0,03) Quote, 13:12
ХК СКА выразил соболезнования Максиму Соколову после убийства его жены Спорт, 20:32 Службы Солсбери потратили почти £892 тыс. на замену машин из-за «Новичка» Общество, 20:26 «ВКонтакте» разрешила продажу сообществ Бизнес, 20:15 Саакашвили возглавил список партии «Движение новых сил» на выборах в Раду Политика, 20:12 УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за поведения болельщиков Спорт, 20:10 Турция обвинила США в разглашении письма главы Пентагона министру обороны Политика, 20:04 Новак заявил о готовности продлить контракт на поставку газа Украине Бизнес, 19:55 Путин предоставил российское гражданство внуку мецената Щукина Общество, 19:50 Минюст ликвидировал Партию пенсионеров России Политика, 19:40 «Газпром» предложил «Нафтогазу Украины» закончить спор на $2,6 млрд миром Бизнес, 19:40 Осужденная в Кувейте Мария Лазарева заявила о планах вернуться в Россию Общество, 19:35 Депутат Рашкин попросил генпрокурора проверить данные об угрозах Голунову Общество, 19:31 Победителя веломногодневки «Вуэльта» дисквалифицировали за допинг Спорт, 19:20 Путин поручил заключить соглашения по высоким технологиям с госкомпаниями Технологии и медиа, 19:09
Бизнес ,  
0 
Новак заявил о готовности продлить контракт на поставку газа Украине

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия готова продлить контракт на поставку газа Украине на действующих условиях. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Министр отметил, что Россия также готова возобновить прерванные в 2015 году поставки. Новак добавил, что у Москвы есть возможность договориться с Киевом о контрактных обязательствах по поставкам газа.

Бизнес
«Нафтогаз» ответил на предложение Миллера о газе на 25% дешевле

«Мы рассчитываем на конструктивный подход со стороны украинских коллег. При желании сторон есть возможность договориться и решить все вопросы, касающиеся контрактных обязательств», — ответил он на вопрос о том, существует ли запасной план по выполнению обязательств по поставкам газа в Европу, минуя Украину.

Глава Минэнерго заявил, что Москва исходит из того, что европейские потребители будут получать газ в соответствии с контрактом. Новак добавил, что от украинской стороны пока не поступало никаких предложений. Он отметил, что Россия связывает это со сменой власти на Украине и выборами законодательных органов, после чего будет назначено новое правительство.

Политика
В Киеве предложили поставлять газ из России через частную компанию

В начале июня председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что готов начать переговоры о поставках газа на Украину по цене, сниженной на 25%.

В связи с этим глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что компания готова пойти на переговоры только с участием Евросоюза, так как любые новые контракты должны соответствовать европейским нормам.

Представитель украинского президента Андрей Герус предложил лидерам «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную компанию, которая заключила бы соглашение с «Газпромом» по поставкам газа населению.

Теги: Александр Новак, Минэнерго, Украина, поставки газа
Материалы по теме
«Нафтогаз» ответил на предложение Миллера о газе на 25% дешевле
Бизнес
В Киеве предложили поставлять газ из России через частную компанию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter