В Киеве предложили поставлять газ из России через частную компанию

В Киеве предложили поставлять газ из России через частную компанию

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус предложил лидерам «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко и Виктору Медведчука создать частную кампанию, чтобы заключить договор с «Газпромом» и начать поставки газа населению Украины. Об этом Герус заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, на сегодняшний день на Украине функционируют около 800 трейдеров. «Несколько десятков трейдеров активно импортируют газ, поэтому если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор», — сказал Герус.

Он отметил, что для того, чтобы заключить сделку с «Газпромом», Бойко и Медведчуку не нужна ни власть, а нужно привезти газ на Украину и начать его продавать. «Мы будем все аплодировать и говорить спасибо», — добавил он.

7 июня Виктор Медведчук и Юрий Бойко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) провели встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. По итогам переговоров с представителями партии Миллер заявил о готовности начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по сниженной на 25% цене.

В марте на встрече с украинскими политиками в Горках Миллер также говорил о готовности начать переговоры по заключению прямого контракта на поставку газа на Украину.