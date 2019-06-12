В Киеве предложили поставлять газ из России через частную компанию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,56 -0,22 EUR Бирж. 73,14 -0,14 Brent 62,37 -0,81% USD Нал. 65,00 64,01 EUR Нал. 73,70 72,58 USD ЦБ 64,52 -0,28 EUR ЦБ 73,04 -0,17 EUR/USD 1,1329 +0,0012 BTC/USD Бирж. 7 995,30 +95,30 IMOEX 2 751,75 +0,33% RTSI 1 343,33 +0,57% DJIA 26 048,51 -0,05% Nasdaq 7 822,57 -0,01%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 64,52 (-0,28) Quote, 11 июн, 14:46
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 73,04 (-0,17) Quote, 11 июн, 14:46
В Киеве предложили поставлять газ из России через частную компанию Политика, 06:43 Литва бесплатно передала Украине боеприпасы стоимостью €255,5 тыс. Политика, 06:24 Дроздов объяснил свой уход из передачи «В мире животных» Общество, 06:07 В Польше задержали бывшего бойца MMA Спорт, 05:49 Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн Общество, 05:42 Генсек НАТО заявил о наращивании военного присутствия России в Арктике Политика, 05:20 Рябков исключил возникновение чудес в российско-американских отношениях Политика, 04:52 США связали необходимость поставок оружия ОАЭ с соперничеством с Россией Политика, 04:46 Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней Политика, 04:18 Черчесов счел Дзюбу готовым к чемпионату Англии после игры с Кипром Спорт, 03:58 Во Франции освободили взятых в заложники стажера и надзирателя Общество, 03:25 SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО ракетной атаки Политика, 03:08 В России начали действовать новые правила выезда детей за границу Общество, 03:02 Дзюба заявил о «поймавшем кураж» вратаре сборной Кипра Спорт, 02:42
Политика ,  
0 
В Киеве предложили поставлять газ из России через частную компанию

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус предложил лидерам «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко и Виктору Медведчука создать частную кампанию, чтобы заключить договор с «Газпромом» и начать поставки газа населению Украины. Об этом Герус заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, на сегодняшний день на Украине функционируют около 800 трейдеров. «Несколько десятков трейдеров активно импортируют газ, поэтому если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор», — сказал Герус.

Политика
В Киеве заявили о невозможности отказа от торговли с Россией

Он отметил, что для того, чтобы заключить сделку с «Газпромом», Бойко и Медведчуку не нужна ни власть, а нужно привезти газ на Украину и начать его продавать. «Мы будем все аплодировать и говорить спасибо», — добавил он.

7 июня Виктор Медведчук и Юрий Бойко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) провели встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. По итогам переговоров с представителями партии Миллер заявил о готовности начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по сниженной на 25% цене.

В марте на встрече с украинскими политиками в Горках Миллер также говорил о готовности начать переговоры по заключению прямого контракта на поставку газа на Украину.

Теги: Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Россия и Украина, поставки газа
Материалы по теме
Миллер пообещал удешевление газа для украинцев в случае нового контракта
Экономика
Медведев заявил о недальновидности отказа Украины от каналов общения
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter